

Давиташвили: Надеюсь, у нас не будет санкций

27.09.2024 20:16





Я очень надеюсь, что никаких санкций у нас не будет в силу того, что мы являемся активными и ответственными членами международного сообщества, поэтому у нас будет диалог для обеспечения стабильной, в том числе законодательной среды, что позволит избежать негатива, - заявил журналистам вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.



По его словам, настроение инвесторов «вполне позитивное», и в Грузии привлекательная инвестиционная среда.



«Наша экономика стабильно растет. В текущем году мы имеем экономический рост на уровне 9,7% за первые 7 месяцев. Мы думаем, что сохраним высокие темпы экономического роста. Посмотрите на коррекцию прогноза АБР - они пересмотрели рост экономики Грузии в сторону роста. Это было ожидаемо. Другие международные организации также согласны с тем, что в среднесрочной перспективе у Грузии будет высокий экономический рост – 5,5%. Мы ожидаем, что он может быть еще выше. Высокий экономический рост наряду с сохранением стабильности других параметров важен для того, чтобы страна менялась к лучшему, и повысился уровень жизни в Грузии. Поэтому сохранение позитивных экономических процессов очень важно.



Что касается настроений инвесторов – настроения инвесторов вполне позитивные. У нас привлекательная инвестиционная среда. Диалог по этому поводу продолжается. Сегодняшняя панель также была интересной, было много потенциальных инвесторов. В данном случае конкретно в сфере туризма, но мы активно участвуем в международных мероприятиях такого типа и будем продолжать работать. Естественно, нам необходимо поддерживать стабильность в стране, чтобы среда была такой же предсказуемой, как и в последние годы, и в страну продолжались прямые иностранные инвестиции, в чем я уверен, потому что Грузия – страна с привлекательной инвестиционной средой», - заявил Леван Давиташвили.





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