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Каладзе: Появившиеся предвыборные баннеры напоминают населению о том, за кого и за что следует голосовать.
27.09.2024 20:17
Я не знаю, какова идеология Брежнева, кажется, вы хорошо знали Брежнева и его идеологию, похоже, она вам нравится, потому что вы вникаете в нее и знаете, в чем она заключалась…, - заявил генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе, отвечая на вопрос журналиста: «Предвыборные баннеры, появившиеся в Тбилиси, аналогичны тем, что создавались в предвыборный период в Советском Союзе по брежневской идеологии. Почему схожи предвыборные кампании «Грузинской мечты» и Коммунистической партии?»
По словам Каладзе, появившиеся в столице предвыборные баннеры напоминают населению о том, за кого и за что следует голосовать.
«Сегодня Россией оккупированы 20% территорий нашей страны. К сожалению, это свершившийся факт и реальность, однако, кто бы ни был, американцы, европейцы, русские, все, кто выступает против мира в стране и желает появления в стране второго фронта, чтобы нанести ущерб национальным интересам моей страны, грузинскому народу, для меня – враги», - заявил Каладзе.
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