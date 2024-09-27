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Партийные списки в ЦИК Грузии представили 19 политических объединений


27.09.2024   20:17


Срок подачи партийных списков к выборам в парламент Грузии истек 26 сентября. Партийные списки председателю ЦИК представили в общей сложности 19 избирательных субъектов.

Информацию об этом распространяет Центральная избирательная комиссия Грузии.

Как сообщается, необходимые процедуры по проверке и регистрации партийных списков соответствующей службой ЦИК уже начались, а последний срок регистрации партийных списков - 6 октября.

Партийные списки представили следующие субъекты:

1. «Грузия»

2. «Гахария – За Грузию»

3. «Наша объединенная Грузия»

4. Лейбористская партия Грузии

5. Социал-демократическая партия Грузии

6. «Левый Альянс»

7. «Свободная Грузия»

8. «Трибуна»

9. «Измени Грузию»

10. «Мы»

11. «Грузинское единство»

12. «Партия единства и развития Грузии»

13. Грузинская мечта – Демократическая Грузия

14. «Гирчи»

15. «Альянс патриотов Грузии»

16. «Сильная Грузия - Лело, Для народа, За свободу!"

17. «Единство – Национальное движение»

18. «Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия Гирчи, Дроа»

19. «Европейские демократы»

Соответствующая служба ЦИК уже приступила к необходимым процедурам проверки и регистрации партийных списков. Последний же срок регистрации партийных списков – 6 октября. На данный момент зарегистрирован партийный список одного избирательного субъекта – «Европейские демократы». Соответственно, процедуры регистрации проходят 18 избирательных субъектов.

К выборам 26 октября было зарегистрировано 27 избирательных субъектов. Избирательная регистрация трех партий из них («Анна Долидзе – Для народа», «Граждане» и «Партия зеленых») была отменена на основании их собственного заявления.


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