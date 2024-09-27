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Партийные списки в ЦИК Грузии представили 19 политических объединений
27.09.2024 20:17
Срок подачи партийных списков к выборам в парламент Грузии истек 26 сентября. Партийные списки председателю ЦИК представили в общей сложности 19 избирательных субъектов.
Информацию об этом распространяет Центральная избирательная комиссия Грузии.
Как сообщается, необходимые процедуры по проверке и регистрации партийных списков соответствующей службой ЦИК уже начались, а последний срок регистрации партийных списков - 6 октября.
Партийные списки представили следующие субъекты:
1. «Грузия»
2. «Гахария – За Грузию»
3. «Наша объединенная Грузия»
4. Лейбористская партия Грузии
5. Социал-демократическая партия Грузии
6. «Левый Альянс»
7. «Свободная Грузия»
8. «Трибуна»
9. «Измени Грузию»
10. «Мы»
11. «Грузинское единство»
12. «Партия единства и развития Грузии»
13. Грузинская мечта – Демократическая Грузия
14. «Гирчи»
15. «Альянс патриотов Грузии»
16. «Сильная Грузия - Лело, Для народа, За свободу!"
17. «Единство – Национальное движение»
18. «Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия Гирчи, Дроа»
19. «Европейские демократы»
Соответствующая служба ЦИК уже приступила к необходимым процедурам проверки и регистрации партийных списков. Последний же срок регистрации партийных списков – 6 октября. На данный момент зарегистрирован партийный список одного избирательного субъекта – «Европейские демократы». Соответственно, процедуры регистрации проходят 18 избирательных субъектов.
К выборам 26 октября было зарегистрировано 27 избирательных субъектов. Избирательная регистрация трех партий из них («Анна Долидзе – Для народа», «Граждане» и «Партия зеленых») была отменена на основании их собственного заявления.
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