

Партийные списки в ЦИК Грузии представили 19 политических объединений

27.09.2024 20:17





Срок подачи партийных списков к выборам в парламент Грузии истек 26 сентября. Партийные списки председателю ЦИК представили в общей сложности 19 избирательных субъектов.



Информацию об этом распространяет Центральная избирательная комиссия Грузии.



Как сообщается, необходимые процедуры по проверке и регистрации партийных списков соответствующей службой ЦИК уже начались, а последний срок регистрации партийных списков - 6 октября.



Партийные списки представили следующие субъекты:



1. «Грузия»



2. «Гахария – За Грузию»



3. «Наша объединенная Грузия»



4. Лейбористская партия Грузии



5. Социал-демократическая партия Грузии



6. «Левый Альянс»



7. «Свободная Грузия»



8. «Трибуна»



9. «Измени Грузию»



10. «Мы»



11. «Грузинское единство»



12. «Партия единства и развития Грузии»



13. Грузинская мечта – Демократическая Грузия



14. «Гирчи»



15. «Альянс патриотов Грузии»



16. «Сильная Грузия - Лело, Для народа, За свободу!"



17. «Единство – Национальное движение»



18. «Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия Гирчи, Дроа»



19. «Европейские демократы»



Соответствующая служба ЦИК уже приступила к необходимым процедурам проверки и регистрации партийных списков. Последний же срок регистрации партийных списков – 6 октября. На данный момент зарегистрирован партийный список одного избирательного субъекта – «Европейские демократы». Соответственно, процедуры регистрации проходят 18 избирательных субъектов.



К выборам 26 октября было зарегистрировано 27 избирательных субъектов. Избирательная регистрация трех партий из них («Анна Долидзе – Для народа», «Граждане» и «Партия зеленых») была отменена на основании их собственного заявления.





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