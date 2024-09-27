

В день падения Сухуми в правительстве Грузии воздержались от разговоров об извинениях за войну 2008 года

27.09.2024 20:21





В 31-ю годовщину со дня падения Сухуми члены правительства Грузии воздержались от заявлений о готовности извинений за августовскую войну 2008 года.



У Мемориала Героев в Тбилиси, где с утра собрались ветераны, члены семей и близкие погибших, лидеры «Грузинской мечты» говорили о необходимости «взаимопрощения» и «примирения» разделенных войной обществ.



«Потерянные территории, погибшие мирные жители, солдаты, десятки тысяч вынужденных переселенцев. Ничто не может утешить эту боль, однако, исходя из интересов Грузии, мы должны предпринять конкретные шаги по взаимному прощению и примирению. Я верю, что через развитие, взаимное уважение, прощение и мирным путем можно восстановить доверие, вернуть друг друга и достичь территориальной целостности страны. Память о героических воинах, а также ответственность перед будущими поколениями обязывают нас сделать это», — сказал генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе.



Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что единая Грузия была мечтой героев, которые жертвовали собой ради страны 31 год назад.



«Я уверен, что эта мечта обязательно сбудется», — сказал он.



Перед этим Кобахидзе пришлось объясняться из-за его выступления на сессии Генассамблеи ООН. Журналисты интересовались, почему премьер ни разу не упомянул Россию. Кобахидзе на это заявил, что об оккупации Абхазии и Цхинвальского региона говорил, а в мире все и так «прекрасно знают», что «территории Грузии оккупированы Российской Федерацией».



«Это факт, который никто не отрицает», — сказал он.



Он раздался обвинениями в адрес прошлых властей, заявив, что те подписывали резолюции, в которых де-факто признавали, что начали войну 2008 года и отрицали оккупацию.



«В 2008 году режим Саакашвили начал войну, что позже было признано подписанием резолюции Европейского совета. Режим Саакашвили начал, а затем подписал заключение, резолюцию Европейского совета, где написано, что Российская Федерация ответила на нападение режима Саакашвили ответным нападением», — заявил Кобахидзе.



Позже у мемориала появились лидеры оппозиции. Георгий Вашадзе из «Стратегии Агмашенебели» назвав правящую партию позором.



«Этот позор обвиняет Грузию в начале войны, недостойно упоминает наших патриотов и извиняется перед врагом. Мы все вместе смоем его ровно за один месяц, 26 октября», — заявил Вашадзе.



Залог восстановления территориальной целостности – это не извинения, а «Европа, развитие и достоинство», считает политик.



Пару недель назад основатель ГМ Бидзина Иванишвили анонсировал, что Грузия публично извинится за то, что прежние власти по заданию извне «окутали в пламени огня осетинских сестер и братьев».



Речь прозвучала на предвыборном митинге в Гори. 16 лет назад этот город наиболее пострадал от российских бомбардировок.



Заявление Иванишвили вызвало шквал возмущения в Грузии. Особенно оно задело родных погибших в августовской войне. В Тбилиси и еще нескольких городах прошли небольшие акции протеста. В оппозиции назвали заявление предательством. Иванишвили обвиняли в служении интересам России.



Новости-Грузия

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