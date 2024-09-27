

«Грузинская мечта» назвала более половины местных наблюдателей за выборами «радикальной оппозицией»

27.09.2024 20:21







ТБИЛИСИ, 27 сентября – @NGnewsgeorgia. В «Грузинской мечте» объявили «радикальной оппозицией» и обвинили в предвзятости более половины местных организаций, которые будут следить за парламентскими выборами.



«Из 49 местных наблюдательских организаций, зарегистрированных по состоянию на 25 сентября, 26 представляют партию и являются предвзятыми, то есть 53% от общего числа… Они пытаются ввести общественность в заблуждение и принять статус нейтральной организации, но на самом деле они находятся в прямом контакте с политическими субъектами радикального крыла», — заявил сегодня на брифинге депутат «Грузинской мечты» Гиви Миканадзе.



Представленные данные он назвал исследованием. По словам Миканадзе, ангажированные организации выявляли на основании анализа публичных заявлений их представителей. Те критиковали «Грузинскую мечту».



Также выяснилось, что за последнее десятилетие некоторые из них жертвовали деньги разным оппозиционным партиям. Есть случаи, когда представитель наблюдательных организаций состоят в партиях.



«Они были идентифицированы своей пропагандой против правящей команды в публичном пространстве и/или воздержанием от отражения в опубликованных промежуточных отчетах десятков предвыборных нарушений, о которых публично объявляла правящая команда», — сказал Миканадзе.



Исследование получило большой отклик среди членов партии, которая его подготовила. Генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе привел его выводы в защиту закона об иноагентах.



«Мы с самого начала говорили, что нет красных линий, в стране нет неправительственных организаций», — заявил Каладзе.



«Должно ли коллективное «Национальное движение» наблюдать за выборами и оценивать, как идет процесс избирательной кампании?», — продолжил он.



Каладзе уверен, что «коллективная радикальная оппозиция», включая наблюдательские организации, служит интересам иностранных государств.



«Как бы не было тяжело, будь то война или что прикажут – они готовы на все», — добавил политик.



По мнению спикера парламента Шалвы Папуашвили, работа этих НПО «представляет явную и очевидную угрозу грузинской демократии».



«Эти квазигражданские организации, по сути, группы политических активистов, выдают себя за «наблюдателей за выборами» и претендуют на право вынести «беспристрастный» и «нейтральный» вердикт о том, как проходил предвыборный процесс и голосование. Конечно, они будут предвзятыми и односторонними, что представляет собой явную и очевидную угрозу нашей демократии», — написал Папуашвили на своей странице в Facebook.



Большинство грузинских НПО, которые будут наблюдать за выборами, попадают под действие закона об иноагентах. Международные организации предупреждали, что закон затруднит их мониторинговую работу.



Новый закон оказался не единственным механизмом, задействованным против этих НПО.



На этой неделе Антикоррупционное бюро Грузии признало организациями с избирательными целями Transparency International Georgia (TI) и «Выбери Европу». С санкции суда на них возложили все те же ограничения, что и на политические партии. Ведомство дало организациям несколько дней, чтобы отчитаться о тратах, «связанных с их избирательными целями».



Обеспокоенность в связи с этим выразили четверо влиятельных американских сенаторов.





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