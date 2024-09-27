

ЦИК: 60 избирательных участков в 42 странах будут обслуживать избирателей за рубежом

27.09.2024 20:23





Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии объявила 26 сентября, что 60 избирательных участков в 42 странах будут обслуживать избирателей за рубежом. По данным ЦИК, решение было принято на основании официальных данных, полученных от МИД на фоне требований оппозиционных партий и неправительственных организаций открыть больше избирательных участков.



ЦИК заявляет, что на парламентских выборах 26 октября за рубежом открывается больше избирательных участков, чем было на парламентских выборах 2020 года. «Среди них избирательные участки открываются в странах, где их не было на предыдущих парламентских выборах или вообще ни на одних предыдущих выборах. Этими странами являются: Объединенные Арабские Эмираты, Финляндская Республика, Республика Корея, Япония, Австралийское Содружество», – сказали в ЦИК.



В ЦИК пояснили, что согласно законодательству, избирательный участок за рубежом создается не менее чем на 50 и не более чем на 3000 избирателей, находящихся на консульском учете. «Избирательное законодательство Грузии не предусматривает иных правил участия в выборах граждан Грузии, проживающих за рубежом. В том числе и открытия избирательного участка на основании письма, направленного в избирательную комиссию гражданами Грузии, проживающими за рубежом», – сообщили в ЦИК.



«Поэтому для Избирательной администрации категорически неприемлемо, чтобы заинтересованные лица манипулировали указанной темой и пытались сформировать в обществе неправильное представление», – говорится в заявлении комиссии.



В ЦИК отметили, что для участия в выборах гражданин Грузии, проживающий за рубежом, должен быть зарегистрирован на консульском учете Грузии или должен быть зарегистрирован за рубежом в соответствии с действующим законодательством Грузии. «Если гражданин Грузии, проживающий за рубежом, не зарегистрирован на консульском учете и не имеет регистрации за рубежом, он имеет возможность зарегистрироваться для выборов в дипломатическом представительстве Грузии, либо в консульском учреждении, либо в участковой избирательной комиссии, созданной в соответствующем государстве, со дня создания избирательных участков за рубежом по 7 октября», – говорится в заявлении.



«Призываем избирателей своевременно пройти соответствующие процедуры. Еще раз призываем участвующие в выборах партии не вводить избирателей в заблуждение на основе политических интересов и способствовать созданию здоровой избирательной среды. Выборы – общее дело, и обязанность всех участвующих сторон – провести избирательный процесс в соответствии с законом вместе с Избирательной администрацией», – добавляет ЦИК.



На протяжении всего года в центре внимания находился вопрос открытия дополнительных избирательных участков за рубежом. Накануне вчерашнего заседания ЦИК бывший народный защитник Нино Ломджария указала на пробелы в данных, предоставленных комиссии. Она отметила, что «в начале августа на консульском учете было зарегистрировано 67 тысяч граждан Грузии избирательного возраста. Сегодня ЦИК сообщает, что МИД передал список лишь 65 тысяч избирателей».



В МИД Грузии отреагировали на это обвинение, отметив, что на консульский учет имеют право прийти не только совершеннолетние граждане Грузии, но и несовершеннолетние граждане Грузии, лица со статусом лица без гражданства в Грузии и лица с нейтральным проездным документом, не включенные в категорию лиц с избирательным правом. Соответственно, статистический показатель сайта (128 тысяч человек) включает в себя все эти категории людей с 2015 года», – отметили во внешнеполитическом ведомстве.



«Вызывает сожаление, что вместо объективного информирования населения о процедурах и правилах выборов отдельные лица продолжают манипулировать этой темой и вводят в заблуждение наших соотечественников», – говорится в заявлении министерства.



При этом МИД категорически заявляет, что по мере приближения парламентских выборов различные субъекты предлагают гражданам услуги консульского оформления, в том числе вводят их в заблуждение, будто упрощенная регистрация возможна в обход портала консульских услуг Министерства иностранных дел. При оказании аналогичных услуг указанными субъектами выявляются существенные недостатки, среди них нередки случаи, когда в целях увеличения статистики услуг аналогичные субъекты передают данные одного и того же лица. Также выявлены случаи, когда ряд из них используют персональные данные своих соотечественников в недобросовестных целях», – говорится в заявлении МИД, – «Консульская регистрация в упрощенной форме возможна только через сайт МИД www.geoconsul.gov.ge. В случае подачи заявления в упрощенной форме сайт автоматически отправляет уведомление о регистрации заявления».





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