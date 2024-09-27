

Предвыборная делегация ПАСЕ: Для определения места Грузии в Европе необходимы свободные и легитимные выборы

27.09.2024 20:23





Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из шести человек 23-24 сентября совершила предвыборный визит в Грузию для оценки предвыборной кампании и политического климата перед парламентскими выборами 26 октября. Делегацию возглавил румынский депутат Европарламента и председатель ALDE Юлиан Булай.



В ходе визита делегация встретилась с президентом Грузии, председателем Парламента, заместителем министра внутренних дел, членами парламентского большинства и оппозиции, председателем и членами Центральной избирательной комиссии, руководителями Национальной комиссии по коммуникациям и Антикоррупционное бюро, а также представителями гражданского общества и СМИ. По итогам визита делегация выступила с заявлением.



Заявление

Глава делегации Юлиан Булай подчеркнул, что октябрьские парламентские выборы пройдут в особый период на пути евроинтеграции Грузии. Он подчеркнул, что свободные и справедливые выборы, которые будут признаны легитимными всеми партиями, сыграют ключевую роль в обеспечении справедливого места страны в европейских структурах.



«Наша делегация обеспокоена тем, что поляризация политического ландшафта достигла беспрецедентного уровня, что делает предстоящие парламентские выборы де-факто референдумом о траектории демократии в Грузии», – сказал Булай, – «Я разделяю обеспокоенность людей, участвующих во встречах с делегацией, по поводу разгона демонстраций и преследования инакомыслия с той точки зрения, что и демонстрации, и инакомыслие полностью легитимны в демократическом обществе. Власти обязаны действовать в соответствии со стандартами прав человека, воздерживаться от применения непропорциональной силы и проводить своевременные и тщательные расследования случаев насилия».



Делегация также выразила обеспокоенность преследованием членов оппозиции, угрозами, запугиванием и использованием языка ненависти в отношении представителей гражданского общества и СМИ. «Призываю соответствующие ведомства полностью и прозрачно расследовать эти обвинения. Я обеспокоен жалящим эффектом Закона о прозрачности иностранного влияния на активистов и отечественных наблюдателей за выборами, и я повторяю призыв Ассамблеи отменить закон, который несовместим с европейской демократией и стандартами прав человека», – сказал он, выразив обеспокоенность по поводу объявления неправительственных организаций «организациями с заявленной избирательной целью».



Булай также отметил, что октябрьские выборы станут первыми в Грузии, которые пройдут по полностью пропорциональной избирательной системе. Однако «совокупный эффект пятипроцентного порога и запрета избирательных блоков может ослабить эффект этой важной избирательной реформы, принятой в 2017 году. Это давняя рекомендация Ассамблеи и гражданского общества повышать плюрализм в Парламенте, укреплять Парламент и избегать сверхбольшинства, что, в свою очередь, укрепит демократическую систему сдержек и противовесов», – заявил глава делегации.



Булай также осудил поправку к избирательному закону об отмене гендерных квот и призвал политические партии «обеспечить должное представительство женщин в партийных списках».



Что касается Центральной избирательной комиссии, Булай подчеркнул, что «ЦИК должна не только действовать беспристрастно, но и восприниматься как беспристрастная». Он сказал, что недавние изменения в законодательстве и внутренних правилах могут подорвать доверие общества к избирательному процессу, добавив, что некоторые собеседники также подняли вопросы о доступе к избирательным участкам для грузин, проживающих за рубежом.



«Мы также хотим выразить обеспокоенность по поводу политизированных государственных институтов и СМИ», – сказал Булай, – «Мы слышали обеспокоенность по поводу злоупотребления административным ресурсом и давления на публичных служащих, что повлияет на равные правила игры. Призываю все заинтересованные стороны воздерживаться от риторики, вредной для политического плюрализма, такой как призывы к запрету оппозиции. Последнее серьезно помешало бы Грузии выполнить свои обязательства, как члена Совета Европы».



Полноправная делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, состоящая из 32 членов Венецианской комиссии и экспертов по правовым вопросам, будет наблюдать за выборами 26 октября в Грузии вместе с другими международными организациями.



Civil.ge

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