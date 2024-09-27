

Кобахидзе считает принципиальным сравнение войны в Украине и мира в Грузии

27.09.2024 20:28





Сравнение войны и мира принципиально важно для того, чтобы общество сделало правильный выбор на парламентских выборах в Грузии. Так премьер Ираклий Кобахидзе прокомментировал предвыборные баннеры «Грузинской мечты» с изображением разрушенных украинских городов.



«Сегодня мы напоминаем общественности о последствиях войны в целом и о том, чего мы избежали для нашей страны в 2022, 2023 годах, чего нам следует избегать. Это самое главное в основе этих парламентских выборов и после этих парламентских выборов», — заявил Кобахидзе журналистам.



По мнению премьера, на плакатах отражено «то, чего мы избежали ценой слишком долгой борьбы». Он добавил, что «сами украинцы активно использовали эти кадры в разных целях, в том числе и в юмористических».



Кобахидзе отказался комментировать осуждающее заявление МИД Украины, заявив лишь, что «происходяшее в Украине, неприемлемо».



Правящая партии Грузии 26 сентября представила серию предвыборных плакатов и видеоролик, в которых избирателей призывают «выбрать мир» и сказать «нет войне». В них изображения уничтоженных российскими войсками украинских городов противопостовляются кадрам церквей, парков и новых автобусов в Грузии.



Кампания вызвала шквал критики в социальных сетях. Президент Грузии Саломе Зарабишвили назвала новые предвыборные плакаты «Грузинской мечты» «изготовленными в кузнеце КГБ».



Официальный Киев заявил, что считает неприемлемым использование в политической рекламе «изображений ужасных последствий беспощадной войны России против Украины, страданий и крови тысяч невинных людей, разрушений церковных святынь и культурного наследия человечества».





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