

Министр юстиции Грузии утверждает, что подано 500 заявок на регистрацию в реестре «иноагентов»

27.09.2024 20:29





В «реестре организаций, осуществляющих интересы иностранной силы» на данный момент подано около 500 заявлений, говорит министр юстиции Рати Брегадзе.



Как сообщил журналистам глава Минюста, из упомянутых организаций будут зарегистрированы те, кто соответствует критериям, а организации, которые должны были подать заявление и решили не регистрироваться, будут проверены и оштрафованы.



«Поступило около 500 заявок. На данном этапе над этими заявлениями работает соответствующая служба Национального агентства публичного реестра. Проверяется правильность заполненных заявок. После этого будут приняты соответствующие решения.



Организации, соответствующие критериям, необходимым для регистрации в реестре, будут зарегистрированы, а организации, не соответствующие критериям, не будут. Что касается штрафа, то организации, которые должны были зарегистрироваться и не зарегистрировались, будут проверены, если они соответствуют критериям, то будут оштрафованы», — сказал Рати Брегадзе.





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