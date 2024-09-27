

Папуашвили: Грузинское законодательство четко запрещает иностранное финансирование политиков и партий

27.09.2024 20:30





«Иностранные действующие лица, неправительственные организации и СМИ, вместо улучшения демократической среды, лишают население права сделать осознанный политический выбор», — пишет в соцсети председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По словам Папуашвили, грузинское законодательство четко запрещает иностранное финансирование политиков и партий.



«Согласно этой правовой норме любое прямое или скрытое финансирование из-за границы не только нелегитимно, но и просто незаконно. Совсем недавно некоторые НПО открыто заявили, что намерены нарушить закон и не подчиняться зарубежному законодательству о прозрачности. Такое открытое неповиновение выходит за рамки скрытого игнорирования закона и открыто бросает вызов авторитету государства. Таким образом, иностранные игроки, НПО и СМИ вместо улучшения демократической среды занимаются перебалансировкой равной избирательной среды в пользу некоторых политических партий, тем самым лишая население права сделать осознанный политический выбор.



Сейчас, когда приближается дата выборов, ситуация еще больше усложнилась. Согласно недавнему опросу, проведенному «Грузинской мечтой», 19 из 49 неправительственных организаций, зарегистрированных в качестве наблюдателей на местных выборах, напрямую связаны с оппозиционными политическими партиями. Эти общественные связи проявляются в том, что учредители, члены правления, менеджеры или руководители этих «наблюдателей» одновременно являются членами политических образований или жертвуют им деньги. Многие из них, в то же время, резко критикуют «Грузинскую мечту», тиражируют информацию о нарушениях, в которых обвиняют правящую партию, но скрывают очевидные нарушения со стороны оппозиционных партий. Таким образом, эти квазигражданские организации, по сути, группы политических активистов, выдают себя за «наблюдателей за выборами» и претендуют на право вынести «беспристрастный» и «нейтральный» вердикт о том, как проходил предвыборный процесс и голосование. Конечно, они будут предвзятыми и односторонними, что представляет собой явную и очевидную угрозу нашей демократии», — написал Шалва Папуашвили.





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