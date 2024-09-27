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Раквиашвили: "Грузинская мечта" провалилась с человечностью со своими предвыборными плакатами
27.09.2024 20:30
«»Грузинская мечта» провалилась с человечностью со своими предвыборными плакатами, если они хотели сравнения, взяли бы тогда кадры из прошлого «нацев», — заявил член партии «Гирчи» Александр Раквиашвили.
Раквиашвили спросили о предвыборных баннерах «Грузинской мечты».
«Если бы в 2009 году во время выборов украинцы сделали бы такие плакаты и нарисовали наших погибших бойцов, мирное население, разрушенные села и рядом улыбающихся украинцев, и сказали бы, как хорошо жить при Януковиче, как бы мы это оценили? Думаю, мы бы, наверное, обругали украинцев? — Записывают баллы на нашей беде. Если бы они хотели сравнения, взяли бы тогда кадры из прошлого «нацев»», — заявил Александр Раквиашвили.
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