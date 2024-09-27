

Миканадзе: С 27 августа по 25 сентября для наблюдения за выборами в ЦИК зарегистрировались 49 местных организаций

27.09.2024 20:30





«По состоянию на 25 сентября, из 49 зарегистрированных местных наблюдательных организаций 26 являются предвзятыми и поддерживают одну из сторон», – заявил на брифинге член парламентского большинства Гиви Миканадзе.



«С 27 августа по 25 сентября для наблюдения за выборами в ЦИК зарегистрировались 49 местных организаций. По результатам нашего исследования, основанного на публичных источниках, 19 организаций, что составляет 39% от общего числа, прямо связаны с такими оппозиционными партиями, как «Единое национальное движение», «Ахали», «Лело», «Дроа», «Стратегия Агмашенебели», «Гирчи — больше свободы» и еще несколькими оппозиционными партиями. Еще семь организаций (14%) являются якобы нейтральными наблюдателями, которые фактически занимаются деятельностью в пользу оппозиции. Это проявляется в агитации против правящей партии и игнорировании нарушений в своих отчетах, касающихся предвыборной кампании правящей партии. В общем, по состоянию на 25 сентября, из 49 зарегистрированных местных наблюдательных организаций 26 являются предвзятыми, что составляет 53% от общего числа», — заявил Гиви Миканадзе.



Как пояснил Миканадзе, для определения связей с политическими субъектами использовалась методология, основанная на анализе публичных связей учредителей, руководства и представителей исполнительных органов зарегистрированных местных наблюдательных организаций с политическими субъектами, что выражается в членстве в политических партиях и/или заявлениях и пожертвованиях в их пользу.



Гиви Миканадзе призвал международные наблюдательные миссии не учитывать субъективную информацию местных наблюдательных организаций.





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