

Трамп: И я и Зеленский, мы оба хотим достижения справедливого соглашения

28.09.2024 10:46





И я и Зеленский, мы оба хотим достижения справедливого соглашения, - заявил журналистам кандидат в президенты США Дональд Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.



«Я многое узнал, но, думаю, я не изменился с той точки зрения, что мы оба хотим, чтобы все закончилось, и мы оба хотим, чтобы было заключено справедливое соглашение, и оно должно быть справедливым. И я думаю, что это произойдет в нужное время…



Президент [Зеленский] хочет положить конец ей [войне], он хочет закончить ее как можно быстрее и хочет достичь справедливого соглашения. Я сейчас участвую в предвыборной кампании, поэтому сейчас многого в этом плане не делаю…



Я верю, что если я выиграю, у нас будет очень справедливое окончание [войны]. Довольно быстрая сделка. Это нужно остановить, президент [Зеленский] хочет это остановить, и я уверен, что президент Путин хочет это остановить, и это хорошая комбинация.



Так что, мы хотим справедливого соглашения для всех... У меня есть свои идеи, и я уверен, что у президента [Зеленского] есть свои идеи, Это должно быть справедливо», - заявил Трамп.



На вопрос журналиста, что Трамп имеет в виду под «справедливым соглашением», он ответил, что «пока рано об этом говорить».



«Президент [Зеленский] очень верно сказал: это война, которой никогда не должна была случиться. Но мы найдем решение, это очень сложная задача, но мы ее решим», - заявил Трамп.



Во время беседы с журналистами Зеленский пригласил Трампа в Украину, на что кандидат в президенты США согласился.





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