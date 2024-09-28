|
|
|
Трамп: И я и Зеленский, мы оба хотим достижения справедливого соглашения
28.09.2024 10:46
И я и Зеленский, мы оба хотим достижения справедливого соглашения, - заявил журналистам кандидат в президенты США Дональд Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Я многое узнал, но, думаю, я не изменился с той точки зрения, что мы оба хотим, чтобы все закончилось, и мы оба хотим, чтобы было заключено справедливое соглашение, и оно должно быть справедливым. И я думаю, что это произойдет в нужное время…
Президент [Зеленский] хочет положить конец ей [войне], он хочет закончить ее как можно быстрее и хочет достичь справедливого соглашения. Я сейчас участвую в предвыборной кампании, поэтому сейчас многого в этом плане не делаю…
Я верю, что если я выиграю, у нас будет очень справедливое окончание [войны]. Довольно быстрая сделка. Это нужно остановить, президент [Зеленский] хочет это остановить, и я уверен, что президент Путин хочет это остановить, и это хорошая комбинация.
Так что, мы хотим справедливого соглашения для всех... У меня есть свои идеи, и я уверен, что у президента [Зеленского] есть свои идеи, Это должно быть справедливо», - заявил Трамп.
На вопрос журналиста, что Трамп имеет в виду под «справедливым соглашением», он ответил, что «пока рано об этом говорить».
«Президент [Зеленский] очень верно сказал: это война, которой никогда не должна была случиться. Но мы найдем решение, это очень сложная задача, но мы ее решим», - заявил Трамп.
Во время беседы с журналистами Зеленский пригласил Трампа в Украину, на что кандидат в президенты США согласился.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна