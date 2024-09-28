

Зеленский: Нам нужен справедливый мир

28.09.2024 10:51





Нам нужен справедливый мир. Проблема в том, что Путин убил так много людей и он на нашей территории, - заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в беседе со СМИ.



«Сила наших солдат, нашего народа, безусловно, приблизит нас к миру. Нам нужен справедливый мир, настолько важен справедливый мир для людей, особенно для семей, потерявших своих детей, и это большая трагедия...



Эта война не должна была начаться. Проблема в том, что Путин убил так много людей, и, конечно, мы должны сделать все возможное, чтобы заставить его остановить эту войну. Это на нашей территории, это самое главное, что нужно понимать. Он на нашей территории и как остановить войну, как оказать на него максимальное давление...



США являются лидером в мире, и, конечно, мы ценим поддержку США, мы благодарны американскому народу. Мы понимаем, что США могут быть лидером в любых переговорах», - заявил Зеленский.





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