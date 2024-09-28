

Гахария: Премьер отправился в США донести «послания одного конкретного человека»

28.09.2024 10:56





Формальная сторона отмены визита к Байдену заключается в том, что ему прямо сказали, что мы не считаем тебя премьером, ты никто, с тобой нет смысла разговаривать, - заявил председатель партии «Гахария – За Грузию» Георгий Гахария, оценивая отмену приглашения премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на прием президента США Джо Байдена.



Как отметил Гахария в передаче «Резюме» на телеканале «Палитраньюс», премьер отправился в США донести не интересы страны, а «послания одного конкретного человека, поэтому с ним не стали говорить».



«И международное сообщество знает, что остался единственный справедливый и независимый институт – выборы. Если эти выборы будут демократическими и свободными и выполнят свою роль, заключающуюся в смене власти посредством выборов, то напряжение и неопределенность в обществе будут сняты и «Мечта» тоже будет счастлива.



Если мы все вместе проведем справедливые выборы в стране, ровно через 6 месяцев мы догоним Молдову и начнем переговоры о вступлении в ЕС.



Формальная сторона отмены визита к Байдену заключается в том, что ему прямо сказали, что мы не считаем тебя премьером, ты никто, с тобой нет смысла разговаривать. Неформальная сторона же заключается в том, что премьер отправился в США донести не интересы страны, а послания одного конкретного человека и с ним не стали говорить. Они сказали ему, что не допустят этого. Эта коммуникация происходит не впервые, поэтому эта коммуникация стала невозможна, они закрыли эти двери, и всё. Когда он стоял на трибуне ООН, он, конечно, говорил от имени страны, но Кобахидзе пошел на кулуарные встречи для того, чтобы донести послания одного конкретного человека. Но они перекрыли этот путь и сказали премьеру, что ты никто», - заявил Гахария.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





