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Министр образования, науки и молодежи Георгий Амилахвари ушел в отставку
28.09.2024 11:36
Министр образования, науки и молодежи Грузии Георгий Амилахвари подал в отставку. Об этом Амилахвари заявил на брифинге.
Георгий Амилахвари был назначен министром образования, науки и молодежи Грузии 20 марта 2023 года, его кандидатура была представлена тогдашним премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Амилахвари сменил на должности Михаила Чхенкели.
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