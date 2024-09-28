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Министр образования, науки и молодежи Георгий Амилахвари ушел в отставку


28.09.2024   11:36


Министр образования, науки и молодежи Грузии Георгий Амилахвари подал в отставку. Об этом Амилахвари заявил на брифинге.

Георгий Амилахвари был назначен министром образования, науки и молодежи Грузии 20 марта 2023 года, его кандидатура была представлена тогдашним премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Амилахвари сменил на должности Михаила Чхенкели.


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