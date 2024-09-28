

Министр образования, науки и молодежи Георгий Амилахвари ушел в отставку

28.09.2024 11:36





Министр образования, науки и молодежи Грузии Георгий Амилахвари подал в отставку. Об этом Амилахвари заявил на брифинге.



Георгий Амилахвари был назначен министром образования, науки и молодежи Грузии 20 марта 2023 года, его кандидатура была представлена тогдашним премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Амилахвари сменил на должности Михаила Чхенкели.





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