

Ушедший в отставку министр образования решил уйти в частный сектор

28.09.2024 12:40





По словам министра образования, науки и молодежи Грузии Георгия Амилахвари, после ухода с должности он вернется в частный сектор.



Как заявил на брифинге бывший министр, он попросил премьер-министра Ираклия Кобахидзе и членов команды «после 4 лет непрерывной работы дать возможность вернуться в частный сектор».



«Как вы знаете, я присоединился к парламентской команде «Грузинской мечты» в 2020 году, с тех пор самоотверженно служу нашей стране и грузинскому образованию. В парламенте, в качестве председателя комитета или в ранге министра. За эти 4 года я встретил много достойных людей и вместе с ними сделал много дел и вместе мы добились многих результатов, чем я действительно горжусь. Общественности известно, что до прихода в политику я достаточно успешно работал в бизнесе, в частности, в бизнесе в сфере образования. Я попросил и премьер-министра, и лидеров нашей команды дать мне возможность после 4 лет непрерывной работы вернуться в частный сектор и продолжать оттуда поддерживать нашу команду. Соответственно, мы совместно приняли решение о моем уходе с поста министра. Большое спасибо премьер-министру и руководителям нашей команды за это взаимопонимание, я оставляю должность министра до выборов, чтобы дать новому министру возможность войти в министерство и возглавить систему до выборов. Я, как уже отметил, буду в частном секторе», - заявил Амилахвари.



Георгий Амилахвари был назначен министром образования, науки и молодежи Грузии 20 марта 2023 года, его кандидатура была представлена тогдашним премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Амилахвари сменил на должности Михаила Чхенкели.





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