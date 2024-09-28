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Глава МИД осмотрел новую приемную для граждан в Генеральном консульстве Грузии в Нью-Йорке
28.09.2024 19:09
В Генеральном консульстве Грузии в Нью-Йорке открылась новая приемная для граждан.
По информации МИД Грузии, министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили осмотрел современное помещение, оборудованное по международным стандартам.
Обновленная приемная, в которой имеются три автономных окна обслуживания, позволит Генеральному консульству эффективно и быстро обслуживать граждан Грузии, проживающих в консульском округе. Генеральное консульство в Нью-Йорке объединяет 25 штатов США.
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