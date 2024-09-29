

Вердикт сингапурского суда по спору Иванишвили, который так и не был опубликован в Грузии

29.09.2024 11:54





В июле 2023 года Апелляционный суд Сингапура вынес решение в пользу бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили в его многолетней судебной тяжбе с обанкротившимся швейцарским банком «Credit Suisse». Дело касалось присвоения значительной суммы денег экс-банкирoм Патриком Лескадроном, который управлял активами Иванишвили. Несмотря на важность этого решения, информация об этом в Грузии не получила широкого распространения.



Апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции о выплате Иванишвили компенсации в размере 742 миллионов долларов. Эта сумма включает не только прямые убытки, но и потенциальную прибыль, которую миллиардер мог бы получить, если бы Лескадрон не совершил мошенничество. При этом Апелляционный суд постановил вычесть из компенсации некоторые суммы, инвестированные в хедж-фонды с личного согласия Иванишвили в период с 2008 по 2011 год.



Решение первой инстанции по этому делу было вынесено в ноябре 2022 года, когда суд постановил, что «Credit Suisse» должен выплатить Иванишвили 742 миллиона долларов и покрыть судебные расходы в размере 7,3 миллиона долларов. Банк оспаривал методологию расчёта компенсации, но апелляция, в основном, оставила это решение без изменений.



Несмотря на важность этого судебного решения, ни представители Иванишвили в Грузии, ни аффилированные с правящей партией медиа не распространили эту информацию. Это особенно примечательно на фоне риторики «Грузинской мечты», где Иванишвили часто изображается как «жертва глобальных сил» и фактических «санкций». Тем не менее его победа в суде и значительная сумма компенсации не вписываются в этот нарратив.



Представители банка UBS, который купил обанкротившийся «Credit Suisse», заявили, что они принимают во внимание решение суда, но не стали комментировать, будут ли они продолжать судебные разбирательства.



Дело между Иванишвили и «Credit Suisse» продолжается в разных юрисдикциях — на Бермудских островах, в Швейцарии и в Сингапуре. Изначально это разбирательство касалось мошенничества Патрика Лескадрона, который в 2018 году был признан виновным в присвоении средств Иванишвили.



Позже, в 2022 году, представители Иванишвили начали новую тяжбу с банком, утверждая, что «Credit Suisse» незаконно удерживает его средства, ссылаясь на геополитическую ситуацию в Восточной Европе и резолюцию Европарламента с призывом к введению санкций против бывшего премьера Грузии.



Члены правящей партии «Грузинская мечта» активно использовали этот случай для утверждения, что Иванишвили якобы находится под фактическими санкциями, чтобы вынудить его принять решения, противоречащие национальным интересам Грузии. Однако, несмотря на эти заявления, активы Иванишвили продолжают расти, что ставит под сомнение утверждения о его «де-факто санкционировании».





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