

Президент Грузии: Иванишвили объявил войну нашим партнерам и друзьям, чтобы поддержать Москву

29.09.2024 11:59





В ходе своего выступления в Национальном собрании Франции в Париже президент Саломе Зурабишвили говорила о предвыборной кампании «Грузинской мечты» и Бидзине Иванишвили. Она вновь раскритиковала правящую партию Грузии за то, что она превратила войну в Украине в инструмент используемый в избирательных целях.



По словам президента Грузии, основатель правящей партии Бидзина Иванишвили объявил войну друзьям и партнерам, чтобы поддержать Москву. Как указала Зурабишвили баннеры с изображением разрушенных зданий в Украине вызвали «возмущение всего населения Грузии, что показывает, что мы на правильном пути».



««Грузинская мечта», повторю еще раз, превратилась в грузинский кошмар». Таким образом, этот подход противоречит традициям, культуре, грузинской человечности, что заставляет нас думать, что у нас есть общие ценности с Европой и именно благодаря этим ценностям у нас есть европейская судьба […]



[Бидзина Иванишвили] практически объявил войну нашим 30-летним партнерам и друзьям, чтобы поддержать Москву. Он обвинил наших партнеров, принимавших участие в формировании грузинского государства, грузинской армии и полиции. Он обвинил наших партнеров, которые участвовали в формировании грузинского государства, грузинской армии и полиции, в том, что они будто бы хотят открыть в Грузии второй фронт, будто бы Европа и США ищут новый театр кризиса, в то время, года в нашем регионе единственной страной, которая постоянно открывала новые фронты против соседей, была и остается Россия», — заявила Зурабишвили.



Президент говорила о важности парламентских выборов 26 октября и назвала их экзистенциальными. По ее словам, если «Грузинская мечта» потерпит поражение на выборах, весной следующего года Грузия присоединится к Украине и Молдавии на пути европейской интеграции, но если «Грузинская мечта» победит, «Грузии больше не будет».



По мнению Зурабишвили, если Грузия не продолжит путь в Евросоюз, это станет ударом и по Армении, «которой нужен мост», и по всему Кавказу.



«Россия должна понимать, что у нее есть границы, и они должны это уважать; <должна понимать> что у нее есть соседи, которых нужно уважать — это единственный способ для России развиваться, стать нормальным государством. Европа не может жить рядом с ненормальным государством. Мы знаем, что значит жить рядом с ненормальным государством. Это неприемлемо, если мы хотим мира, процветания и развития», — заявила Саломе Зурабишвили.







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