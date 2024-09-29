

Чихладзе: Папуашвили - несерьезный политик

29.09.2024 13:54





Папуашвили - несерьезный политик. Своими бездумными, легкомысленными, антигрузинскими высказываниями он превзошел Кобахидзе и Гарибашвили, - заявил один из лидеров «Единства – Национального движения» Серго Чихладзе в беседе с журналистами.



Так он оценил заявление председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили о том, что риторика и терминология, которые использует Саломе Зурабишвили, являются отражением терминологии несерьезных европейских политиков.



«Папуашвили – несерьезный политик, я бы его не назвал политиком. Как видно, его образцом для подражания являются не европейские и американские, а российские или иранские политики, лидеры ХАМАСа и «Хезболлы». Я соболезную Папуашвили и Кобахидзе в связи с уничтожением этих лидеров террористов, они, наверное, очень опечалены этим. Я не буду комментировать заявление Папуашвили. Этот человек своими бездумными, легкомысленными, антигрузинскими высказываниями превзошел Кобахидзе и Гарибашвили», - заявил Чихладзе.



Кроме того, он дал оценку заявлениям почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили на региональном мероприятии в рамках предвыборной кампании «Грузинской мечты» в Телави и отметил, что «Грузинская мечта» не знает истории.



«Иванишвили не знает новейшей истории, ни древней, ни средневековой. Вообще «Грузинская мечта» очень любит переписывать историю, как многовековую, так и недавнюю. Это факт, что у них нет знаний по истории. Они невежды и лжецы. Я думаю, что то, что было сказано вчера, было смесью невежества, вредности и лжи», - заявил Чихладзе.





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