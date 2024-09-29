

Чихладзе: Гарантом объединения нашей страны является Евросоюз, а не Лавров

29.09.2024 13:59





Заявление Лаврова – это насмешка! Гарантом объединения нашей страны является Евросоюз, а не Лавров, - заявил один из лидеров «Единства – Национального движения» Серго Чихладзе, оценивая заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.



По его словам, Сергей Лавров использует антигрузинские заявления «Грузинской мечты», которые зачастую «обеляют» Россию.



«Это очередная насмешка! Улаживание отношений, объединение и благополучие Грузии связаны с ЕС. Мы станем членами ЕС, и эти проблемы будут решены. Что касается Лаврова, то это насмешка! Он использует антигрузинские заявления «Грузинской мечты», Бидзины Иванишвили, которые зачастую «обеляют» Россию. Их это устраивает. Гарантом объединения нашей страны является Евросоюз, а не Лавров», - заявил Чихладзе.



Для справки, по заявлению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Москва готова помочь Грузии, «в процессе нормализации отношений с Абхазией и Южной Осетией», если сами «страны» будут в этом заинтересованы, в том числе это касается обеспечения договоренностей о ненападении.





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