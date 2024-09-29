

Хазарадзе о заявлении Лаврова: «Это рядовая провокация»

29.09.2024 14:08





[Заявление Сергея Лаврова] — это рядовая провокация, - заявил лидер коалиции «Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе, реагируя на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Москва готова помочь Грузии, «в процессе нормализации отношений с Абхазией и Южной Осетией», если сами «страны» будут в этом заинтересованы.



По его собственной оценке, «Грузинская мечта» — это российская власть в Грузии.



«Это рядовая провокация, которая особенно проявляется, когда выборы. Такое заявление якобы помогает «Грузинской мечте» создать эйфорию, будто Россия что-то вернет или урегулирует.



Надо сказать прямо, Россия – оккупант, Россия отняла не только наши территории, но и жизни людей. Россия сегодня ведет кровавую битву и войну против украинцев, поэтому пока все это – лживая пропаганда – не разрушится и не отрезвятся люди, которые все еще верят в какие-то иллюзии, у нас здесь не будет прогресса. Поэтому моя оценка точно такая же, как и в прошлом году, и в позапрошлом году, и в последние 33 года, когда Россия захватила 20% Грузии, и с того дня мы все говорим, что Россия является агрессором и зачинщиком войны.



Фактически «Грузинская мечта» — это российская власть в Грузии. Они служат России, мы об этом ясно говорим уже давно, тогда «Лело», а теперь «Сильная Грузия». Наша задача заключается именно в том, чтобы отстранить российскую власть в лице «Грузинской мечты». Они сделали все возможное, чтобы больше не шла речь о невыполнении обещаний, которыми они сохраняли власть в течение 12 лет. Мы говорим о той изоляционистской политике, которую они проводят, в частности, я подразумеваю то, что практически они отдалили от Грузии всех стратегических партнеров, но это временно… Поэтому я еще раз говорю, что задача очень конкретная, 26 октября грузинский народ должен положить конец российской власти в Грузии», - заявил Хазарадзе.





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