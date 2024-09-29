

Кордзая: Лавров своим заявлением подтверждает, что согласованно работает с «Грузинской мечтой»

29.09.2024 16:26





«Грузинская мечта» продолжает ставить перед общественностью ложные дилеммы и, конечно же, разжигать презрение, ненависть и вражду, - заявила одна из лидеров «Единства – Национального движения» Тамар Кордзая.в беседе с журналистами.



По его словам, у «Грузинской мечты» нет никаких обещаний в плане развития строительства страны.



«Грузинская мечта» продолжает ставить перед общественностью ложные дилеммы и, конечно же, разжигать ненависть, ненависть и вражду. Потому что у нее нет никаких обещаний в плане развития строительства страны. Она обещает только разрушения гражданам Грузии, а гражданами нашей страны не являются сторонниками разрушения», - заявила Кордзая.



Кроме того, Кордзая отреагировала на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Москва готова помочь Грузии, «в процессе нормализации отношений с Абхазией и Южной Осетией», если сами «страны» будут в этом заинтересованы.



Кордзая отметила, что Лавров своим заявлением подтверждает, что он согласованно работает с «Грузинской мечтой» и Бидзиной Иванишвили.



«Лавров, конечно, подтверждает своим заявлением, что согласованно работает с «Грузинской мечтой» и Бидзиной Иванишвили. Для «Грузинской мечты» очень позорно, что Лавров одобряет желание властей Грузии сотрудничать с т.н. независимыми государствами, признанными Россией. Большего позора для властей Грузии быть не может», - заявила Кордзая.





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