

В связи с «Тбилисоба» передвижение по некоторым улицам будет поэтапно ограничено

30.09.2024 10:28





В период подготовительных работ и проведения мероприятий, посвященных празднику города Тбилиси – «Тбилисоба», перемещение автомобилей по некоторым улицах столицы поэтапно будет ограничено. Ограничение будет действовать с 23:00 часов 30 сентября до 08:00 часов 8 октября. Информацию об этом распространяет мэрия Тбилиси.



С 23:00 часов 30 сентября до 00:00 часов 2 октября будет частично закрыта территория, прилегающая к площади Григола Орбелиани - участок дороги от улицы Георгия Атонели до переулка Вахтанга Орбелиани N13; с 00:00 часов 2 октября до 23:00 часов 8 октября движение в районе Сухого моста будет полностью запрещено. В частности, на улице Италии, в районе площади Орбелиани и на участке дороги от улицы Атонели до переулка Орбелиани N13.



«В период ограничений транспортные средства, движущиеся с Саарбрюкенской площади в направлении улицы Атонели, смогут двигаться от Сухого моста в направлении правого берега Куры. Водители, едущие с правого берега Куры на улицу Вирсаладзе, будут доезжать до улицы Атонели, а затем поворачивать направо и выезжать на улицу Чантурия.



С 23:00 часов 3 октября до 08:00 часов 8 октября будет ограничено движение транспорта в районе улицы Абано – от улицы Абано в сторону улицы Иосифа Гришашвили. Соответственно, добраться до улицы Гришашвили можно будет по улицам Фирдоуси, Мирзы Фатали Ахундова и Исмаила Исфаханлы.



Кроме того, с 12:00 часов 4 октября до 02:00 часов 7 октября будет ограничено движение транспорта на улице Коста Хетагурова, от заправки возле площади Хетагурова до пересечения улиц Хетагурова и Гурама Сагарадзе.



В этот же период движение автомобилей, движущихся в направлении моста Бараташвили и наоборот, останется в соответствии с существующей ситуацией. Движение от улицы Шота Гамцемлидзе в сторону улицы Хетагурова будет ограничено. Транспортные средства будут двигаться по улице Нино Чхеидзе.



В период ограничений изменится и направление движения общественного транспорта», - говорится в информации.



В частности, автобусы: N326, N331, N342, N352 и N397 при движении с проспекта Руставели на улицу Бараташвили вместо правого берега Куры будут двигаться в сторону улицы Александра Пушкина, а со стороны улицы Бараташвили – по установленной схеме.



Автобусы: N320 и N323 от площади Саарбрюккена направятся к улице Льва Толстого, после чего последуют через улицу Коста Хетагурова, правый берег Куры, мост Бараташвили и закончат свой путь на улице Бараташвили. При движении в обратном направлении указанные автобусы будут следовать от улицы Бараташвили до моста Бараташвили, левого берега Куры, а от улицы Косты Хетагурова N320 будет ездить к Саарбрюкенской площади, автобус N323 - к улице Джавахишвили и далее двигаться по установленной схеме.



Что касается маршруток N536 и N550, следующих в направлении Сухого моста, то они будут ездить от Саарбрюкенской площади до улицы Льва Толстого, через улицу Косты Хетагурова, правый берег Куры и моста Бараташвили будут направляться к улице Бараташвили, а затем - по установленной схеме. Микроавтобус N536, двигаясь в обратном направлении, со стороны улицы Бараташвили будет следовать к мосту Бараташвили, проедет по левому берегу Куры в сторону Саарбрюкенской площади и продолжит обслуживание пассажиров по установленной схеме.



Мэрия Тбилиси приносит извинения за дискомфорт!





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