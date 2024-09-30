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Джо Байден: Украина выиграет эту войну
30.09.2024 10:33
Украина выиграет эту войну и Соединенные Штаты будут продолжать стоять рядом с ними на каждом шагу этого пути, - об этом президент США Джо Байден пишет в соцсети X, где публикует видео встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В ответ Зеленский благодарит Байдена, а также обе партии в Конгрессе и всех американцев за их лидерство в поддержке Украины и свободы и заявляет, что идет подготовка к следующей встрече «Рамштайн».
«Начали готовиться к встрече контактной группы в формате «Рамштайн». Мы должны выиграть эту войну вместе, Украина, США и весь свободный мир, и мы ее выиграем», - заявил Зеленский.
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