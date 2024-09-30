

Правительство Грузии решило выдать грузинским чемпионам UFC по миллиону лари

30.09.2024 11:15





Мы приняли решение выплатить как Мерабу Двалишвили, так и Илье Топурия, который принес Грузии первый титул чемпиона UFC, денежное вознаграждение в размере одного миллиона лари каждому, - об этом говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.



По словам главы правительства, спортивные успехи и победы, одержанные для страны, нуждаются в должной оценке.



«Грузинские спортсмены добиваются беспрецедентных успехов в различных видах спорта, последний пример тому – завоевание Мерабом Двалишвили титула чемпиона UFC. Сегодня 2 из 8 действующих чемпионов UFC - грузины, что лучше всего демонстрирует боевой дух грузин. Подобный результат наряду с 4-миллионной Грузией имеет только 200-миллионная Бразилия, что является предметом особой гордости для каждого грузина. Илья Топурия и Мераб Двалишвили показали боевой характер, который грузины закаляли на протяжении 3000 лет, и тем самым напомнили нам всем, что там, где мы боремся с честью, никто грузин не сможет победить.



Спортивные достижения и победы, завоеванные ради страны, должны быть достойно оценены. Соответственно, мы приняли решение выплатить как Мерабу Двалишвили, так и Илье Топурия, который принес Грузии первый титул чемпиона UFC, денежное вознаграждение в размере одного миллиона лари каждому.



Желаем Мерабу Двалишвили и Илье Топурия еще многих побед. Желаем Илье Топурия защитить свой пояс 26 октября. 26 - это наш день, и мы верим, что 26 октября Илья подарит нам еще одну победу», - отмечает премьер-министр.





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