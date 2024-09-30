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Вашадзе: Мы никогда не будем извиняться за любовь к свободе и родине
30.09.2024 12:22
Бидзина [Иванишвили] и его клан продают честь страны для сохранения своей власти, - так откликается на заявление мэра Тбилиси Кахи Каладзе один из лидеров «Единства-Национального движения» Георгий Вашадзе.
По его словам, выборы 26 октября - последний шанс спасти страну и сохранить независимость.
«Бидзина и его клан продают честь страны ради сохранения собственной власти. Мы никогда не будем извиняться за нашу любовь к свободе и родине. Власть, которая с каждым днем рушится все больше, обещает нам лишь нищету и изоляцию. Именно поэтому выборы 26 октября — это последний шанс для того, чтобы Грузия была независимой, страной-членом ЕС, где европейские блага отразятся на каждой грузинской семье.
Когда мы вместе, мы побеждаем!», - заявил Георгий Вашадзе.
Напомним, мэр Тбилиси Каха Каладзе откликнулся на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, согласно которому, Москва готова помочь Грузии, «в процессе нормализации отношений с Абхазией и Южной Осетией», если сами «страны» будут в этом заинтересованы, в том числе это касается обеспечения договоренностей о ненападении. По словам Каладзе, наряду с этим заявлением было бы хорошо сделать действенные шаги, например, на определенной части территорий Грузии, которая оккупирована и где сегодня расположены российские военные базы, начать хотя бы разработку плана действий для вывода этих частей, армии с территорий Грузии.
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