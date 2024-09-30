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Соглашение между Грузией и Испанией о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений вступило в силу


30.09.2024   13:02


Между правительствами Грузии и Королевства Испания вступило в силу соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

Информацию распространяет МВД Грузии.

Согласно соглашению, обладатели действующих водительских прав, выданных сторонами, смогут получить водительские права равного действия в государстве их законного проживания без сдачи теоретического или практического экзамена.

«Грузия также подписала аналогичные соглашения с Ирландией и Грецией.

Соглашение между правительством Грузии и правительством Республики Греция о взаимном признании и обмене водительских удостоверений вступит в силу после завершения сторонами соответствующих внутренних процедур, а обмен грузинских водительских удостоверений в Ирландии уже возможен», — говорится в информации МВД.


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