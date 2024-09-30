

Каладзе о санкциях: Я не нервничаю, и вы не нервничайте

30.09.2024 13:41





Кого-то санкцируют - не санкцируют, это не имеет существенного значения. Не нервничайте о моих финансах и денежных суммах, - заявил журналистам мэр столицы, генеральный секретарь "Грузинской мечты" Каха Каладзе.



Этим он ответил на вопрос журналиста, угрожает ли опасность имуществу Каладзе, размещенному в европейских банках.



«Не нервничайте за меня, я не нервничаю, и вы не нервничайте. С вами согласовать распоряжение моими средствами? Иванишвили санкцирован. Реальность налицо – де-факто санкцирован. Человек выиграл всяческие судебные процессы, просто не возвращают деньги. Это политическое решение. К сожалению, в сегодняшнем мире нет справедливости. Кого-то санкцируют - не санкцируют, не имеет существенного значения. Не нервничайте о моих финансах и деньгах, большая просьба», - сказал Каладзе.



При этом, по словам Каладзе, ему лично не сказали, что он под санкциями.



«Откуда я знаю, нам сказали, что под санкциями 60 человек. Лично не говорили. Не знаю, для меня не имеет значения», - сказал Каладзе.



На вопрос, почему он больше не хранит деньги в иностранных банках, Каладзе объясняет: «Почему должен хранить? Сперва посмотрите, какое у них отношение к Иванишвили, ограбили человека, почему я должен им доверять?! Конечно, не доверяю», - сказал Каладзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





