

Экс-посол и экс-помощник госсекретаря призвали США спасти грузинскую демократию от авторитаризма

30.09.2024 14:04





Бывший посол США в Грузии Ян Келли и бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Дэвид Крамер в своем мнении, опубликованном в газете The Hill, призвали США спасти грузинскую демократию от авторитаризма, ввести санкции против основателя и почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и его партии.



«США должны четко заявить, что они будут использовать свои финансовые рычаги против Иванишвили и его партии, если они продолжат идти по пути, который будет катастрофическим для грузинского народа и американо-грузинских отношений», – говорится в мнении.



По сообщению Грузинской службы «Голоса Америки», США уже разработали пакет санкций против Иванишвили, хотя неизвестно, когда он будет реализован.



Ян Келли и Дэвид Крамер заявляют, что визовые и финансовые санкции, введенные США недавно в отношении грузинских чиновников и индивидуальных лиц, оказались недостаточными, поскольку в их число не вошел Бидзина Иванишвили, «человек, ответственный за авторитарный и пророссийский курс Грузии».



В этом мнении резюмируется биография и роль Иванишвили, как неформального правителя: бизнесмена-олигарха, который заработал состояние в России и является неформальным правителем страны с 2012 года, пытаясь улучшить отношения с Москвой. В статье также указывается, что его партия «Грузинская мечта» приняла законодательство российского образца, в том числе закон об иностранных агентах, направленный на подавление гражданского общества, и анти-ЛГБТ-закон, ограничивающий права сексуальных меньшинств. Кроме того, в статье отмечается, что Иванишвили обвиняет прежнюю власть Грузии и ее лидера, бывшего президента Михаила Саакашвили, в развязывании войны в 2008 году.



Авторы также обращают внимание на антизападные выступления Иванишвили и заговор «Партии глобальной войны», согласно которому западные лидеры финансируют грузинскую оппозицию с целью вернуть Саакашвили к власти и открыть «второй фронт» в Грузии. «Иванишвили заявил, что правящая партия любой ценой предотвратит такой исход, что представляет собой не столь уж скрытую угрозу манипулирования выборами», – отмечают авторы. Они также акцентируют внимание на обещании Иванишвили запретить оппозицию после выборов.



««Грузинская мечта» уже контролирует все три ветви власти. Объявляя оппозицию вне закона и подавляя гражданское общество и независимые СМИ, Иванишвили и Кобахидзе, по сути, представляют собой антизападный тоталитарный режим, который управляет прозападным населением», – говорится в мнении, – «В ответ США должны сказать Иванишвили, что если он сфальсифицирует октябрьские выборы в свою пользу или выполнит угрозы запретить оппозицию, он и его миллиарды столкнутся со всей силой финансовых санкций Министерства финансов» США, – говорится в статье.



Авторы также отмечают, что США должны были ввести санкции против Иванишвили несколько месяцев назад, «в том числе тогда, когда он и его соратники в правительстве и Парламенте совершали гнусные риторические нападки на предыдущего посла США и членов Конгресса».



«Если мы убедим его, что введем серьезные санкции, если он осуществит свою скрытую угрозу изменить результаты выборов, а также свою открытую угрозу запретить оппозицию и превратить Грузию в антизападную диктатуру, мы постараемся помешать ему в этом», – говорится в мнении.



«Соединенные Штаты и их союзники должны твердо противостоять легитимации фальсифицированных выборов», — говорится в мнении.



Основываясь на опросах, которые показывают, что подавляющее большинство грузин поддерживают Америку, ЕС, НАТО и демократию, авторы отмечают, что «Грузия, которая когда-то была сильной демократией в трудном соседстве, стала проблемой, а не партнером».



«Угроза болезненных, целенаправленных санкций может спасти народ Грузии от пророссийского, авторитарного будущего, которое обещал ему олигарх», – утверждают авторы заключения.



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