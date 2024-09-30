

Лидер «Гирчи»: Мы достаточно хорошо знаем Россию, Лаврова и Путина, чтобы не верить их помощи

30.09.2024 14:48





«Мы достаточно хорошо знаем Россию, Лаврова и Путина, чтобы не верить их помощи, потому что даже в обещании этой помощи содержалось оскорбление для грузин», — заявил лидер «Гирчи» Яго Хвичия.



Хвичия спросили о заявлении Сергея Лаврова, согласно которому, «Россия готова помочь Грузии, Абхазии и Южной Осетии в нормализации отношений».



«Заявление Лаврова о флирте грузинских властей — это какой-то странный ответ. Если в первый раз этот флирт остался без ответа, то теперь его посчитали достойным небольшого внимания и ответили взаимным флиртом. Насколько это будет выгодно для «Грузинской мечты» перед выборами, я не знаю, потому что всем ясно, что это обещание примерно такое же, как и те, что были даны ранее — что они вернут Давид-Гареджи Грузии, что христианство провозгласят государственной религией и так далее. Мне кажется, мы достаточно хорошо знаем Россию, Лаврова, Путина и так далее, чтобы не верить в их помощь, потому что даже в обещании этой помощи содержалось оскорбление для грузин. Даже в том, что они выражают готовность к добрососедским отношениям с тремя государствами. Думаю, все мессиджбоксы, которые направлены в наш адрес, оскорбительны для населения Грузии и не могут быть электорально выгодными в нормальном обществе», — заявил Яго Хвичия.





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