

Генпрокуроры Азербайджана и Грузии обсудили развитие межведомственного сотрудничества

30.09.2024 14:51





Проводится встречи с делегациями международных организаций и иностранных государств, участвующих в 29-й ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров в Баку.



Как сообщили в понедельник Trend в Генеральной прокуратуре Азербайджана, сегодня генеральный прокурор Кямран Алиев встретился с делегацией во главе с генеральным прокурором Грузии Георгием Габиташвили.



Подчеркнув наличие между двумя странами дружеских и братских отношений, уходящих корнями в богатое историческое и культурное наследие, Кямран Алиев отметил, что эти отношения способствуют развитию межведомственного сотрудничества, основанного на взаимном уважении и доверии.



Генеральный прокурор Кямран Алиев упомянул, что встречи, проведенные в ходе участия в 27-й ежегодной конференции и общем собрании Международной ассоциации прокуроров в Тбилиси, оказали положительное влияние на развитие сотрудничества между органами прокуратуры двух стран, отметив, что проведение 29-й ежегодной конференции и общего собрания ассоциации в Баку еще больше укрепит существующие отношения.



Подчеркнув историческое значение проведения в Азербайджане 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), Кямран Алиев сказал, что COP29 внесет большой вклад в защиту мира, обсуждение глобальных проблем и изучение путей их решения.



Генеральный прокурор Грузии Георгий Габиташвили выразил благодарность за теплый прием и высоко оценил проводимые реформы в органах прокуратуры и существующие связи между органами прокуратуры двух стран.



Затем Кямран Алиев пригласил генерального прокурора Грузии на пленарное заседание высокого уровня, которое состоится 15 ноября текущего года в Баку совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности.





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