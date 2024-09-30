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ЦИК Грузии откроет несколько избирательных участков в Азербайджане


30.09.2024   14:56


Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии планирует открыть 3 избирательных участка в Азербайджане в связи с парламентскими выборами, которые пройдут 26 октября.

Согласно информации, участки будут расположены на территории Наримановского района Баку.

По данным ЦИК, по 3 избирательных участка также будут открыты в Турции и Италии, по пять - в Греции и США.


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