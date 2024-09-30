

Transparency International не сможет наблюдать за выборами 26 октября

30.09.2024 15:41





НПО Transparency International Georgia от имени организации не сможет наблюдать за парламентскими выборами 26 октября, но продолжит индивидуальную борьбу за защиту голосов избирателей.



НПО сообщает, что Тбилисский городской суд не отменил решение главы Антикоррупционного бюро Раждена Купрашвили, в котором их организация-наблюдатель Transparency International-Грузия и персональный исполнительный директор Эка Гигаури совершенно необоснованно были признаны субъектами, преследующими избирательные цели.



«На фоне нашего ходатайства о приостановлении действия решения суд продолжает производство по отмене решения Антикоррупционного бюро. Но отказ приостановить действие этого решения фактически означает, что наша организация по-прежнему считается лицом, приравненным к политической партии, а исполнительный директор — к избирательному субъекту партии, в то время как Transparency International Georgia и ее исполнительный директор не участвуют в выборах и не баллотируются.



Из-за этого абсурдного решения к нам применяются правила, установленные для политических партий, которые также обязывают нас создавать специальный избирательный фонд, запрещают нам получать и расходовать любое западное финансирование, а также обязывают нас представлять обязательные финансовые отчеты политическим партиям.



Transparency International — Грузия не признает статус, предоставленный абсолютно незаконно. Мы подчеркиваем, что ни Организация, ни наш исполнительный директор не будут участвовать в выборах.



Кроме того, ни один из наших представителей не фигурирует в списках какой-либо политической партии. Таким образом, мы не собираемся выполнять требования Антикоррупционного бюро «Грузинской мечты».



Мы четко заявляем, что это решение, принятое правительством в отношении нас, является шагом против объявленного нами коалиционного наблюдения и наблюдательной миссии «Мой голос», — говорится в публикации НПО.



Организация заявила, что несмотря на то, что TI официально не отозвала статус организации-наблюдателя, «мы лишены возможности наблюдать за парламентскими выборами 26 октября от имени Transparency International Georgia».



«Впервые за 24 года существования организации на избирательных участках под нашим именем не будет зарегистрировано ни одного наблюдателя. Тем не менее, каждый сотрудник Transparency International Georgia будет использовать наш опыт, знания и интеллектуальные ресурсы для поддержки мониторинговой миссии «Мой голос» и наших партнерских организаций в высококвалифицированном наблюдении за выборами. Нас не остановят эти барьеры. Мы продолжаем бороться за европейское будущее нашей родины! Мы защитим право голоса каждого!», — подчеркнуто в заявлении.



Напомним, в Антикоррупционном бюро Грузии ранее заявили о нарушениях, зафиксированных со стороны неправительственной организации Transparency International и непосредственно ее исполнительного директора Эки Гигаури, а также организации «Выбери Европу» и ее директора Хатуны Лагазидзе.



Они были признаны субъектами с декларированной избирательной целью и, по словам главы Бюро Раждена Купрашвили, подпадают под действие основного закона Грузии «О политических объединениях граждан».





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