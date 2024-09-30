

Георгий Гахария задал Иванишвили три вопроса по теме восстановления территориальной целостности

30.09.2024 16:25





На фоне неизмененной позиции России и оккупированной Абхазии, как [«Грузинская мечта»] намерена восстановить территориальную целостность Грузии? - Как намерена защищать политику непризнания? - Для какого типа конституционных изменений правящая команда требует конституционного большинства? - Иванишвили должен ответить обществу хотя бы на эти вопросы, - заявил на брифинге лидер партии «Гахария – за Грузию» Георгий Гахария.



По его словам, такая тема, как восстановление территориальной целостности Грузии, «не должна решаться кулуарно, в темных комнатах».



«…Восстановление территориальной целостности Грузии является самой большой задачей для каждого гражданина Грузии, конечно, мирным путем, и недопустимо улаживать подобные вопросы кулуарно, в закрытой комнате, за несколько недель до выборов, не предоставляя никакой информации гражданам Грузии.



Для нас ясно, что Иванишвили боится дебатов и избегает их. Однако я призываю уважать граждан Грузии хотя бы в связи с вопросом территориальной целостности и суверенитета и объяснить, если не может дебатировать. Пусть он объяснит тогда, например, когда будет в Зугдиди 15 октября. Когда требует извинений от граждан Грузии или требуя от граждан Грузии конституционного большинства, чтобы затем теоретически восстановить территориальную целостность, должны, по крайней мере, ответить на следующие три вопроса:



1. В какой форме и на каких условиях он думает о восстановлении территориальной целостности Грузии, когда не изменились позиции ни России, ни марионеточных режимов оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона касательно отзыва т.н. независимости этих регионов и вывода оккупационных войск?



2. Для какого типа государственного устройства и для какого типа конституционных изменений требуется конституционное большинство?



3. В условиях противостояния с Западом и, как следствие - изоляции Грузии, а также изменившейся позиции нынешней власти и в условиях возложения вины за начало войны на собственную страну, есть ли угроза политике непризнания и как намерен защищать политику непризнания?



Только в случае, если даст публичные ответы на эти вопросы, Иванишвили сможет говорить о мире, защите суверенитета и мирном объединении страны.



В противном случае любой подобный вопрос, использованный перед выборами, будет расценен как попытка очередной лжи и, что является самой большой опасностью, окончательное разрушение перспективы восстановления территориальной целостности Грузии!



Мы еще раз призываем «Мечту» и персонально Иванишвили, подобные вопросы не должны решаться кулуарно, не должны решаться в темных комнатах, при участии совершенно неясных людей, и это должно быть предметом обсуждения. Мы, граждане Грузии, заслуживаем хотя бы того, чтобы нас ввели в курс дела, потому что для каждого из нас восстановление территориальной целостности Грузии - это вопрос нашей государственности и будущего наших детей», - заявил Георгий Гахария.





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