

Центр верховенства закона заявляет о целенаправленных атаках на наблюдательные организации в Грузии

30.09.2024 16:30





Лонда Толорая, руководитель Центра верховенства закона и представитель организации "Мой голос ЕС", утверждает, что власти ведут целенаправленную атаку на организации, которые должны наблюдать за выборами. Она называет решение антикоррупционного бюро "незаконным" и подчеркивает, что несмотря на обжалование, "действие этого акта продолжается и препятствует осуществлению наблюдательной деятельности".



Толорая отмечает, что антикоррупционное бюро использует свою власть как инструмент против наблюдательных организаций, принимая решения, которые нарушают свободу выражения мнений.



Согласно отчету GYLA, с началом предвыборного периода увеличилось количество случаев насилия и вмешательства в избирательные кампании. В период с 1 августа по 25 сентября 2024 года зафиксированы 9 инцидентов, связанных с политически мотивированным насилием.



GYLA призывает власти обеспечить проведение выборов в безопасной и мирной обстановке и своевременно расследовать все случаи насилия. Организация уже обратилась в соответствующие органы с запросами о разъяснениях, но на большинство запросов пока не получено ответов.



Transparency International Georgia не сможет наблюдать за выборами 26 октября из-за решения Антикоррупционного бюро, которое признало организацию и её директора субъектами с предвыборными целями. Это накладывает на них ограничения, применимые к политическим партиям, такие как создание избирательного фонда и запрет на получение западного финансирования.

Суд не приостановил решение Антикоррупционного бюро, и процесс об отмене этого решения продолжается. Несмотря на это, организация продолжит борьбу за защиту голосов на индивидуальном уровне.



Transparency International Georgia утверждает, что данное решение направлено против их наблюдательной миссии. Впервые за 24 года существования организации на выборах не будет зарегистрировано ни одного наблюдателя под её именем. Однако сотрудники организации продолжат содействовать своим партнёрам в качественном наблюдении за выборами и бороться за европейское будущее страны.





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