

Группа граждан Грузии требует открытия избирательного участка в Страсбурге

30.09.2024 16:35





Группа граждан Грузии в Страсбурге провела акцию протеста с требованием открыть избирательный участок при постпредстве на выборах 26 октября.



Протестующие утверждали, что не менее 100 граждан Грузии, проживающих в Страсбурге, уже стоят на консульском учете.



Для открытия участка, согласно Избирательному кодексу, нужно от 50 человек. Но проголосовать грузины, находящиеся во Франции, смогут только в Париже.



Участники акции заявили, что в Страсбурге находится довольно большое число граждан Грузии, которые приехали на лечение - у них нет финансовых и физических возможностей в день выборов поехать в Париж.



По сообщению Netgazeti, в Страсбурге формируется инициативная группа, которая планирует организованно отправиться в Париж, чтобы принять участие в голосовании.





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