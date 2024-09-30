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Группа граждан Грузии требует открытия избирательного участка в Страсбурге
30.09.2024 16:35
Группа граждан Грузии в Страсбурге провела акцию протеста с требованием открыть избирательный участок при постпредстве на выборах 26 октября.
Протестующие утверждали, что не менее 100 граждан Грузии, проживающих в Страсбурге, уже стоят на консульском учете.
Для открытия участка, согласно Избирательному кодексу, нужно от 50 человек. Но проголосовать грузины, находящиеся во Франции, смогут только в Париже.
Участники акции заявили, что в Страсбурге находится довольно большое число граждан Грузии, которые приехали на лечение - у них нет финансовых и физических возможностей в день выборов поехать в Париж.
По сообщению Netgazeti, в Страсбурге формируется инициативная группа, которая планирует организованно отправиться в Париж, чтобы принять участие в голосовании.
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