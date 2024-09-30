

Дочери и племянников президента Грузии не оказалось в списках избирателей

30.09.2024 16:38





Дочери и племянников президента Грузии Саломе Зурабишвили нет в едином списке избирателей. Об этом Netgazeti сообщили в пресс-службе администрации президента.



По их данным, дочь президента Кетеван Горджестани прошла консульский учет 23 июля и получила подтверждение от консульства о том, что состоит на консульском учете, однако 27 сентября при проверке оказалось, что ее имени нет в едином списке избирателей.



По данным администрации президента, в аналогичном положении оказались и племянники Саломе Зурабишвили.



Так брат президента Грузии Отар Зурабишвили, написал в Facebook, что его детей нет в списке избирателей.



«Мы (двое детей Дареджан и я) состоим на консульском учете. Но в списке ЦИК есть только я один. [В связи с этим] я подал заявление», — указал Отар Зурабишвили.



По словам администрации, у указанных родственников президента есть действующие документы, подтверждающие грузинское гражданство.



В связи с данным вопросом Netgazeti обратилось в ЦИК Грузии. Как заявили изданию в ЦИК, чтобы уточнить, почему их данных нет в едином списке избирателей, указанным гражданам следует обратиться в ЦИК.



Последние несколько дней некоторые грузинские иммигранты, зарегистрированные в консульствах, не могут найти себя в списках избирателей и соответственно лишены возможности участвовать в выборах. Netgazeti пообщалась со многими гражданами Грузии, проживающими за рубежом, которые не смогли найти себя в едином списке избирателей. Между тем, одна из лидеров «Единства – Национального движения» Тамар Кордзая заявила, что все ветви власти «совершают невероятные действия» для того, чтобы эмигранты не смогли реализовать свой выбор на голосовании 26 октября.





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