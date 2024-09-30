

Суд отклонил иски против решения ЦИК об открытии ограниченного количества избирательных участков за рубежом

30.09.2024 17:11





30 сентября Тбилисский городской суд признал неприемлемыми все три иска против решения Центральной избирательной комиссии, которое предусматривало открытие лишь ограниченного числа избирательных участков за рубежом, несмотря на требования иммигрантов открыть больше участков в некоторых городах.



Суд по-отдельности рассмотрел все иски. Инициаторами выступили «Единое национальное движение», которое представляла в суде Тамар Кордзая, Международное общество за справедливые выборы и демократию и бывший судья Бесо Алавидзе. Все три иска просили суд отменить постановление ЦИК о том, что дополнительные избирательные участки не будут открываться для выборов, и вместо этого содержали просьбы об открытии дополнительных избирательных участков, а именно в Испании, Италии, Франции и США.



«Принятые решения ставят под сомнение такие принципы выборов, как всеобщность и равенство», – заявил адвокат организации «Справедливые выборы» Рати Тиникашвили, добавив, что организация будет обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.



Ана Кобахидзе, оппозиционный член ЦИК, заявила, что постановление ЦИК и решение суда лишают 90% иммигрантов права участвовать в выборах. «К сожалению, с этим решением у нас больше нет законного пути решения этой проблемы, поэтому мы просим встречи с представителями МИД», – сказала она, – «Мы хотим, чтобы нам предоставили информацию, где будут открыты избирательные участки, соответствующим образом ли устроены здания, чтобы избирателям, которым приходиться преодолевать километры, потому что благодаря министерству избирательный участок не расположен поблизости, будет ли предоставлена возможность голосовать без очередей и других неудобств».



Представитель «Национального движения» в суде Тамар Кордзая заявила, что решение суда подтверждает, что «все ветви задействованы в выполнении поручения Бидзины Иванишвили». По ек словам, судья Саломе Самхарадзе, отнявшая право голоса у иммигрантов, имеет прямое отношение к самому известному представителю «судейского клана» судье Левану Мурусидзе, попавшему под санкции США, и именно она была назначена судьей бессрочно только по этой причине.



«Вчера во время судебного заседания сторону истца физически не пустили в зал, пока я не вошла силой. Поэтому все подтверждает, что все ветви власти делают невероятные вещи, чтобы граждане Грузии не могли сделать свой выбор, не могли его защитить, но это очень временно. 26 октября они обязательно очень тяжело финишируют», – сказала Кордзая.





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