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«Правительство Грузии ставит под угрозу историческую возможность» — президент Германии


30.09.2024   18:21


Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил обеспокоенность регрессом Грузии на пути к вступлению в Евросоюз.

Сегодня Штайнмайер принял в Берлине президента Грузии Саломе Зурабишвили и поблагодарил ее за проевропейскую позицию, сообщили в канцелярии президента Германии.

«В то же время он выразил сожаление по поводу регресса Грузии в процессе вступления в ЕС. Правительство [Грузии] ставит под угрозу историческую возможность», — написала в соцсети X пресс-секретарь президента Германии.


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