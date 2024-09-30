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«Правительство Грузии ставит под угрозу историческую возможность» — президент Германии
30.09.2024 18:21
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил обеспокоенность регрессом Грузии на пути к вступлению в Евросоюз.
Сегодня Штайнмайер принял в Берлине президента Грузии Саломе Зурабишвили и поблагодарил ее за проевропейскую позицию, сообщили в канцелярии президента Германии.
«В то же время он выразил сожаление по поводу регресса Грузии в процессе вступления в ЕС. Правительство [Грузии] ставит под угрозу историческую возможность», — написала в соцсети X пресс-секретарь президента Германии.
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