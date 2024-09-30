

«Правительство Грузии ставит под угрозу историческую возможность» — президент Германии

30.09.2024 18:21





Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил обеспокоенность регрессом Грузии на пути к вступлению в Евросоюз.



Сегодня Штайнмайер принял в Берлине президента Грузии Саломе Зурабишвили и поблагодарил ее за проевропейскую позицию, сообщили в канцелярии президента Германии.



«В то же время он выразил сожаление по поводу регресса Грузии в процессе вступления в ЕС. Правительство [Грузии] ставит под угрозу историческую возможность», — написала в соцсети X пресс-секретарь президента Германии.





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