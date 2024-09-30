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Саломе Зурабишвили встретится с Анджеем Дудой
30.09.2024 22:21
Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретится завтра в Варшаве с президентом Республики Польша Анджеем Дудой. Информацию об этом распространяет администрация президента Грузии.
По данным пресс-службы, запланирована встреча президентов с глазу на глаз. По завершении встречи будут сделаны совместные заявления для СМИ.
«Президент Грузии также примет участие в Варшавском форуме по безопасности и выступит на панели, которая пройдет по вопросам европейской безопасности», - говорится в информации.
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