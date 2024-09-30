

Гендиректор Еврокомиссии: У нас реальная проблема в связи с курсом политики правительства Грузии

30.09.2024 23:34





Мы не бросили грузинский народ, напротив, но у нас реальная проблема в связи с курсом политики правительства, - заявил генеральный директор Еврокомиссии по вопросам переговоров о соседстве и расширении Херт Ян Коопман на сегодняшней встрече комитета по иностранным делам в Европарламенте.



Как заявил Коопман, грузинский народ не отдалился от Евросоюза, поскольку показатель поддержки европейских ценностей составляет до 90 процентов, однако политика правительства противоречит ценностям Евросоюза.



«В первую очередь, мы все гордились тем, что в прошлом году страна стала кандидатом, и очевидно, что с «законом об иностранных агентах» и рядом других событий она отдалилась от Евросоюза. Когда я говорю, что страна отдалилась от Евросоюза, должен уточнить, что грузинский народ не отдалился от Евросоюза. Показатель поддержки ЕС и европейских ценностей остается от 80 до 90%. Поэтому вопрос, который мы рассматриваем, это политика правительства, которая противоречит ценностям ЕС. Также должен отметить, что очень малый прогресс был достигнут по т.н. девяти шагам, которые необходимо было выполнить. В результате Европейский совет пришел к выводу, что процесс вступления Грузии в Евросоюз де-факто приостановлен», - заявил Херт Ян Коопман.



Коопман отметил, что решающим фактором для исправления ситуации должен быть отзыв «закона об иностранных агентах».



«Естественно, мы продолжаем четко давать указания о том, что должно быть сделано для исправления ситуации, и ясно, что решающим фактором в этом отношении должен быть отзыв «закона об иностранных агентах», который противоречит европейским ценностям. Так что, мы не бросили грузинский народ, наоборот, но у нас реальная проблема с курсом политики правительства. Отмечу, что в следующем месяце в Грузии пройдут выборы», - сказал Херт Ян Коопман.





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