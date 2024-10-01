

Президент Грузии: оказывается, я занята дискредитацией «безупречной ЦИК»

01.10.2024 10:33





Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на ответное заявление ЦИК Грузии по поводу отсутствия ее дочери Кетеван Горджестан в едином списке избирателей, находящихся за рубежом.



«Если я хорошо понимаю, когда сделаешь все правильно, зарегистрируешься вовремя (23 июля), получишь подтверждение из консульства, что все в порядке, но не обнаружишь своей фамилии в списке, то оказывается, если ты — дочь президента и если президент публично опротестует это, тогда вы будете спасены. А что насчет других?



Наша огромная армия эмигрантов… Что им скажете? Подождите до 7 октября, и если вы не найдете свою фамилию, то и исправить это не сможете!



И оказывается, это — не дискриминация, не нарушение избирательных прав. Оказывается, это я занимаюсь дискредитацией безупречной избирательной администрации!», — пишет Зурабишвили.



Отметим, ранее стало известно, что дочь и племянники президента Грузии Саломе Зурабишвили, имеющие действующие документы, подтверждающие гражданство Грузии, отсутствуют в едином списке избирателей.



Позднее в ЦИК Грузии пояснили, что дочь президента находится на консульском учете во Франции и «в соответствии с законом она будет включена в специальный список и сможет проголосовать в Париже».





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