

Премьер-министр Грузии поздравил Китай с 75-летием Народной Республики

01.10.2024 10:37





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравляет Китай с 75-летием Народной Республики.



Глава правительства в соцсети X подчеркивает стратегическое партнерство между Грузией и Китаем, которое подкрепляет соглашение о свободной торговле и безвизовый режим.



«Искренне поздравляю вас с 75-летием Китайской Народной Республики. Наше стратегическое партнерство, подкрепленное соглашениями о свободной торговле и безвизовым режимом, в сочетании с прочными связями между людьми создает множество возможностей для обеих стран. Уверен, что совместными усилиями мы продолжим расширять и укреплять ориентированное на результат сотрудничество», — отмечает премьер-министр.





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