

Председатель ЕНД встретилась с председателем Европарламента Робертой Метсолой

01.10.2024 10:42





Председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава и один из лидеров коалиции Гиги Церетели присутствуют на политической ассамблее Европейской народной партии в Брюсселе. Информацию распространяет пресс-служба «Национального движения». Сообщается, что Ассамблея встречается с кандидатами, выдвинутыми на пост еврокомиссаров от Народной партии.



По данным партии, лидеры «Единства — Национального движения» встретились с председателем Европарламента Робертой Метсолой и обсудили предвыборную ситуацию в Грузии.



В «Национальном движении» заявляют, что «в Европе существует полная готовность помочь Грузии выйти из изоляции, в которую страну завела «Грузинская мечта».



«Завтра Европейская народная партия обсудит текст резолюции по Грузии. Главный акцент резолюции — предоставить грузинскому народу возможность свободно выражать свою политическую волю», — говорится в информации пресс-службы «Национального движения».







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