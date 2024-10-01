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Председатель ЕНД встретилась с председателем Европарламента Робертой Метсолой


01.10.2024   10:42


Председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава и один из лидеров коалиции Гиги Церетели присутствуют на политической ассамблее Европейской народной партии в Брюсселе. Информацию распространяет пресс-служба «Национального движения». Сообщается, что Ассамблея встречается с кандидатами, выдвинутыми на пост еврокомиссаров от Народной партии.

По данным партии, лидеры «Единства — Национального движения» встретились с председателем Европарламента Робертой Метсолой и обсудили предвыборную ситуацию в Грузии.

В «Национальном движении» заявляют, что «в Европе существует полная готовность помочь Грузии выйти из изоляции, в которую страну завела «Грузинская мечта».

«Завтра Европейская народная партия обсудит текст резолюции по Грузии. Главный акцент резолюции — предоставить грузинскому народу возможность свободно выражать свою политическую волю», — говорится в информации пресс-службы «Национального движения».


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