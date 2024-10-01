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Представители ПАСЕ призывают власти Грузии позволить НПО свободно наблюдать за выборами


01.10.2024   11:15


Содокладчики наблюдательской миссии ПАСЕ в Грузии (Клод Керн (Франция, ALDE), Эдит Эстрелла (Португалия, SOC) и глава делегации Юлиан Булай (Румыния, ALDE)) выражают беспокойство в связи с решениями Антикоррупционного бюро Грузии, приняятыми против местного отделения неправительственной организации Transparency International.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что Transparency International – Georgia была вынуждена прекратить свою деятельность по наблюдению за выборами из-за прискорбного решения Антикоррупционного бюро объявить эту общественную организацию и ее директора «субъектами с избирательными целями».

Похоже, это подтверждает обеспокоенность, выраженную Ассамблеей в недавней резолюции о том, что «авторитетные организации гражданского общества с длительным и обширным опытом наблюдения за выборами могут больше не иметь возможности наблюдать за выборами».

Это неприемлемо и подрывает доверие общества к демократическому характеру избирательного процесса. Поэтому мы призываем соответствующие органы власти обеспечить легитимность этих выборов и принять все необходимые меры, чтобы Transparency International – Georgia, а также другие общественные организации могли наблюдать за выборами, не вмешиваясь в их работу», — говорится в заявлении.

Напомним, что Transparency International – Georgia не сможет наблюдать за выборами поскольку Антикоррупционное бюро приняло решение признать организацию и лично исполнительного директора Эка Гигаури «субъектами с декларируемыми предвыборными целями».


Источник: SOVA
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