

Тбилисскую телевышку подсветили розовым цветом в связи со Всемирным месяцем борьбы против рака груди

01.10.2024 12:18





Тбилисскую телевышку подсветили розовым цветом, что связано со Всемирным месяцем борьбы против рака груди.



«Важно, что за последние несколько лет наша столица также присоединилась к мировой акции.



В знак превенции рака и солидарности с этой проблемой, тбилисская телевышка была подсвечена в соответствующие цвета. Также проводятся различные мероприятия для повышения осведомленности о скрининге рака. Это еще один способ напомнить гражданам, насколько важно своевременное лечение для предотвращения запущенных форм заболевания и летальных случаев. Наша информационная кампания «Ваша жизнь в ваших руках», которая проводится при участии Национального скринингового центра, Совета гендерного равенства мэрии Тбилиси и EUROPA DONNA GEORGIA, и направлена ​​на популяризацию ранней диагностики рака, профилактики и скрининговых программ», — заявила директор Национального скринингового центра Этер Кигурадзе.



Тбилисская телевышка была подсвечена в цвет повышения осведомленности о раке груди по инициативе Национального скринингового центра и при поддержке ООО «Тбилсервис Групп». Стоит отметить, что женщины в возрасте от 40 до 70 лет могут пройти бесплатное обследование на рак груди, которое финансируется государством.







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