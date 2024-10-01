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Бельгия: участие в выборах не будет представлять угрозы ни для одного грузинского эмигранта
01.10.2024 14:45
Согласно заявлению Комиссариата по делам беженцев и лиц без гражданства Королевства Бельгия, участие в выборах не будет представлять никакой угрозы для любого грузинского эмигранта и просителя убежища относительно его пребывания в этой стране.
С вопросом по этому поводу в указанный комиссариат обратился грузинский иммигрант и активист Зураб Кутице.
На странице BelGeo опубликован ответ ведомства.
«Королевство Бельгия твердо поддерживает европейское будущее Грузии. Мы внимательно следим за развитием событий в Грузии и надеемся, что выборы пройдут без нарушений.
Избирательная зона представляет собой нейтральную территорию, которой также управляет нейтральный орган – Центральная избирательная комиссия. День выборов — нейтральный день, когда власть находится в руках народа, а не правительства или какого-либо политического образования.
Любое изменение в законе или рекомендации всегда имеет конкретный мотив и должно интерпретироваться только на основе этого мотива.
Мотивом этого конкретного изменения является защита просителей убежища от раскрытия их личной информации и местонахождения третьим лицам.
Цель рекомендации не в том, чтобы помешать беженцам бороться за права человека и укреплять демократию.
Передача личной информации между учреждениями и особенно между государствами строго контролируется.
Передача личной информации между нашей структурой и Министерством иностранных дел Грузии возможна только по запросу.
На основании вышеизложенного уверяю вас, что каждый представитель вашего сообщества имеет полное право участвовать в укреплении демократии и прав человека в своей стране. Это не поставит под угрозу их пребывание в Королевстве Бельгия. Надеемся, что это сообщение будет полезно грузинским эмигрантам», — говорится в сообщении Бельгийского комиссариата.
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