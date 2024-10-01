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Посольство США: Иванишвили знает, что деньги, связанные с Credit Suisse, находятся в руках судов Бермуд и Сингапура, а не Америки
01.10.2024 14:50
Посольство Соединенных Штатов Америки в Грузии откликается на слова основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили по поводу Credit Suisse.
Как пишет посольство в соцсети, Бидзина Иванишвили знает, что деньги, связанные с Credit Suisse, находятся в руках судов Бермудских островов и Сингапура, но грузинскому населению он преподносит реальность по-иному.
«Бидзина Иванишвили знает, что деньги, связанные с Credit Suisse, находятся в руках судов Бермуд и Сингапура, а не Америки. Почему он рассказывает грузинам другую историю?», - пишет посольство.
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